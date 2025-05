Buscamos que a diferencia del ámbito federal, la transparencia en Chihuahua no vaya en retroceso: Alma Portillo

Ante el inicio de los trabajos por parte de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Parlamento Abierto del Congreso del Estado para armonizar el marco normativo estatal en esa materia, esto en cumplimiento de los dispuesto por el decreto federal publicado el 20 de marzo de este año, que expide la Nueva Ley General de Transparencia y demás ordenamientos relacionados, la presidenta de dicha Comisión, Alma Portillo, informó que a diferencia del ámbito federal, se busca que en lo local, la transparencia en Chihuahua conserve mayor autonomía y que el Ejecutivo no sea juez y parte, a pesar de que dependerá de la Secretaría de la Función Pública.

«Estaremos trabajando ya en la propuesta que se presentará el próximo mes de junio para crear dicha Ley, por lo que convocaremos a diferentes organismos, a entes públicos para que participen de manera activa en su construcción, porque consideramos que al tratarse de una Ley de Transparencia, pues debemos involucrar a los actores que ya se involucran en estos temas», señaló la legisladora de Movimiento Ciudadano.

Portillo Lerma agregó que «tenemos una propuesta de alrededor de siete órganos que estaremos convocando para que participen en las observaciones y en propuestas de Ley, sin embargo, pues esperemos que los diputados integrantes de la Comisión nos realicen propuestas sobre esta lista de entes que estamos convocando, con la finalidad de que sea una Ley en beneficio de las y los chihuahuenses, porque en temas de transparencia no podemos dar un paso atrás, lo que buscamos en el estado de Chihuahua es que sigamos adelante y esto no vaya en retroceso».

«Informaremos para que la ciudadanía esté enterada de este proceso que es sumamente relevante para nuestro estado, que la ciudadanía entienda el impacto que tiene este momento en nuestra sociedad», destacó, además, ante la desaparición del ICHITAIP, la diputada Portillo recalcó que «aquí no hay vuelta de hoja, el decreto que se publicó es muy claro, desaparece el órgano, sin embargo, estamos analizando las opciones para que el órgano garante de asegurar la transparencia en el estado de Chihuahua, sea un órgano que funcione de una manera que sea de beneficio para los chihuahuenses, esto quiere decir, y en opinión muy personal, un organismo descentralizado que no dependa del Ejecutivo, como es el caso del federal, que no sea juez y parte».