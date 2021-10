Busca Gustavo De la Rosa dar vinculo jurídico a Recomendaciones de Derechos Humanos

Noticias de Chihuahua.- La fracción Parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para otorgar a las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Comisión Nacional de Derechos Humanos un carácter jurídico que permita vincularlas legalmente. El diputado de Morena Gustavo De la Rosa Hickerson presentó la iniciativa al señalar que el objetivo es que estas resoluciones se conviertan en un documento legal que permita a las víctimas de violaciones a sus derechos acudir ante los tribunales correspondientes y abrir juicios para efectos de que la autoridad repare los daños y perjuicios. Las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no deben buscar únicamente restituir a una persona el goce de sus derechos humanos afectados sino también conservarlos, aunado a la reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados, con el fin de privilegiar un enfoque preventivo de la violación de los derechos fundamentales. El legislador explicó que cuando una autoridad reconoce que se violentaron los derechos humanos, como una declaración unilateral, donde se asume en la declaración que efectivamente se violentó la ley, debe establecer los perjuicios económicos, patrimoniales o administrativos que se generaron en la víctima. Sostuvo que el reconocimiento de la naturaleza constitucional no vinculatoria de las Recomendaciones, ante la declaración unilateral de voluntad, es una fuente de las obligaciones y, sin transgredir el contenido de la norma fundante básica, establecer que la aceptación de una Recomendación se constituye como el vínculo jurídico a través del cual no sólo se genera la obligatoriedad del cumplimiento de una Recomendación sino también su exigibilidad en términos de la legislación aplicable. La mañana de este jueves, se instaló la Comisión de Derechos Humanos, donde estuvo presente el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de crear una agenda común con el Poder Legislativo.