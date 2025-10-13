Busca Delicias mantenerse como uno de los municipios más seguros

El director de Seguridad Pública de Delicias, Raymundo González, dio a conocer que con la integración de 26 cadetes al Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua, la región deliciense estará más segura gracias a la capacitación que en la capital se ofrece.

El entrevistado policía quien está por cumplir 26 años de servicio, dijo estar complacido por esta invitación de integrar a Delicias, pues aseveró que desde allá se sabe que Chihuahua capital tiene una excelente corporación. Asimismo agradeció a la gobernadora Maru Campos por el apoyo de seguir creciendo, al secretario Gilberto Loya Chávez (SSPE), por el equipamiento y en el caso del Gobierno Municipal de Chihuahua, al alcalde Marco Bonilla y a su homólogo, el comisario Julio Salas, por la oportunidad que hoy dan a 14 mujeres y 12 hombres, futuros policías de Delicias.



González, reiteró que el estado de fuerza en Delicias disminuye pero también crece, y va a la alta y a la baja. “Con esta generación que ingresa al ISSCUU, nos sentimos muy orgullosos porque son 26 cadetes, que, si ellos terminan aquí van a ser de mucho apoyo”.

Asimismo puntualizó que Delicias es uno de los municipios más tranquilos del estado de Chihuahua, porque se ve como viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, diferente lo que ocurre en el municipio Nogalero.



”Yo creo que el trabajo que hacen los alcaldes en tema de seguridad, la gobernadora y el secretario (SSPE). Es la primera vez que se ocupan tanto del equipamiento de las corporaciones municipales. Nosotros estamos agradecidos”.