Bujanda solicitará a secretario administrativo esclarecer ahorro “perdido” de exdiputados

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, informó que solicitará a Ignacio Rodríguez que se entregue información sobre el caso denunciado de ahorros que no han sido entregados a diputados de la pasada legislatura.

Detalló que hasta el momento no tiene información sobre el caso, pero hay señalamientos de que aún no se han entregado ahorros que realizaron los diputados locales de la legislatura pasada, por lo que solicitará información al secretario administrativo actual.

En cuanto a presuntas irregularidades con el manejo de estos recursos por parte de Jorge Issa, ex administrador del Congreso, la diputada precisó que no puede especular hasta no contar con información sobre el tema.

Entre los temas que estarían solicitando al nuevo secretario administrativo, se encuentra este ahorro que se desconoce en donde se encuentra, así como también el tema de los recursos entregados como finiquito a la actual síndica del municipio de Chihuahua.