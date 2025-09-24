Buena la iniciativa de Sheinbaum para regular el agua, necesario fortalecer a Conagua

Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno consideró benéficas las iniciativas en materia de agua que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y consideró que también es necesario dotar de más recursos a las delegaciones estatales de Conagua.

Este miércoles, la presidenta informó que el lunes enviará al Congreso de la Unión dos iniciativas, una para reformar la Ley de Aguas Nacionales para generar una mejor rectoría del Estado y una Ley General para reglamentar el derecho humano al agua.

“Entonces es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso en la mayoría del país, y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares”, refirió la titular del Ejecutivo Federal.

En este sentido, De la Peña Grajeda mencionó que para Chihuahua el agua siempre es un tema importante y que cualquier política pública que sirva para la regulación y orden en el manejo del recurso hídrico siempre es bienvenido.

Asimismo, dijo que en el caso de la Delegación Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en los últimos años se ha visto un detrimento en sus capacidades y operatividad, lo que impide que trámites y regulaciones se hagan con celeridad por lo que reiteró la necesidad de fortalecer las dependencias.