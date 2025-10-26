Brindó Municipio más de 300 servicios gratuitos para mascotas en Wellness Fest 2025

Evento organizado por CANACO SERVYTUR Chihuahua en la colonia Labor de Terrazas

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 26 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, brindó más de 300 servicios para mascotas en el Wellness Fest 2025, evento organizado por CANACO SERVYTUR Chihuahua, en la colonia Labor de Terrazas.

Los servicios gratuitos que se brindaron fueron registros municipales de mascotas, vacunas antirrábicas y desparasitaciones.

Varias personas acudieron con perritos rescatados, lo cual refleja el compromiso con la protección animal. Asimismo, se constató que la mayoría de las mascotas se encuentran esterilizadas, acción que contribuye significativamente a evitar situaciones de abandono.

Con estas acciones, la Coordinación reafirma su compromiso de promover la tenencia responsable de mascotas y continuar acercando servicios veterinarios gratuitos a diferentes zonas de la ciudad, con el propósito de fortalecer la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas.