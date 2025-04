Brindan FGE y Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas atención a víctimas de accidente en Guachochi

• Se confirma fallecimiento de una de las personas lesionadas, suman 12 las víctimas

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informa que, conjuntamente con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado, se está brindando la atención necesaria a las víctimas del accidente vehicular ocurrido ayer en la carretera Guachochi- Yoquivo.

De igual manera, esta mañana se notificó el deceso de una de las personas que resultaron lesionadas, con lo que, hasta este momento suman 12 las personas fallecidas, quienes fueron identificadas como:

1. M.C.R., de aproximadamente 3 meses de edad.

2. P.C.L., de 4 años de edad.

3. Porfirio C. A., de 30 años de edad.

4. María Candelaria C. A., de aproximadamente 35 años de edad.

5. Selenio C. R., de aproximadamente 28 años de edad.

6. Dionisio C. A., de aproximadamente 29 años de edad.

7. Francisco C. A., de aproximadamente 70 años de edad.

8. María Guadalupe C. S., de 60 años de edad.

9. Camilo C. S. de aproximadamente 38 años de edad.

10. Moreno C., de aproximadamente 25 años de edad.

11. Ever C. S., de aproximadamente 39 años de edad.

12. María Refugia S.C., de 28 años de edad.

En tanto, esta representación social mantiene las indagatorias que permitan detener al o probables responsables del percance y otorgar justicia a las víctimas.