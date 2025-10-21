Brenda Ríos propone institucionalizar la Semana Cultural y Legislativa del Congreso del Estado de Chihuahua

Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el Poder Legislativo y la ciudadanía, la diputada Brenda Francisca Ríos Prieto, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para crear el programa permanente denominado “Semana Cultural y Legislativa del Congreso del Estado de Chihuahua”, que quedaría establecido en la Ley de Desarrollo Cultural del Estado.

La propuesta busca que el Congreso se consolide como un espacio abierto al diálogo, la cultura y la participación ciudadana, promoviendo la transparencia institucional y el orgullo por la identidad chihuahuense. Durante esta Semana, el recinto legislativo se convertirá en punto de encuentro entre la sociedad y sus representantes, con actividades académicas, artísticas y culturales.

El programa contemplará foros ciudadanos, conferencias, conversatorios, exposiciones artísticas, ferias del libro, muestras gastronómicas y actividades infantiles, además de stands donde las y los diputados podrán presentar directamente sus iniciativas y proyectos a la población.

Ríos Prieto destacó que la cultura es una herramienta de transformación social y un medio para fortalecer la democracia: “El Congreso no debe ser solo un espacio de debate político, sino también un centro de vida cívica y cultural donde la ciudadanía se reconozca y participe activamente en la vida pública”, señaló.

La iniciativa contó con el respaldo de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, lo que refleja un consenso plural en torno a la importancia de promover la cultura, la participación ciudadana y la transparencia desde el Poder Legislativo. Con esta propuesta, la diputada busca institucionalizar un espacio que celebre la diversidad, fomente la identidad estatal y acerque el trabajo legislativo a la sociedad chihuahuense, fortaleciendo el vínculo entre ciudadanía y Congreso.