Bowí: funcionan 8 de 25 camiones que compró gobierno anterior

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda expresó que la mayoría de los camiones que se compraron en el gobierno anterior para la ruta troncal Bowí dejaron de funcionar.

Se trató de una compra de 25 camiones modelo Ankai, provenientes de China, cuyo costo según se dio a conocer en su momento, fue de 84 millones 446 mil 260 pesos, puestos en operaciones en noviembre del 2019.

A la fecha, se dio a conocer que solo 8 de las 25 unidades están en funcionamiento; De la Peña recordó que uno de los incidentes más trascendentes fue el incendio parcial de una unidad luego de una falla en uno de los arneses que pasa por arriba de las balatas.

Actualmente tanto las unidades Ankai como las Mercedes Benz que se adquirieron en gobiernos anteriores ya no están en circulación; fueron reemplazados por 40 camiones nuevos el pasado 02 de octubre.

octubre 21, 2025 11:20 am

