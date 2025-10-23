Borrón y cuenta nueva, hasta 95% de descuento en adeudos y multas estatales

< El Gobierno del Estado de Chihuahua arrancó a partir de este miércoles 22 de octubre el programa Borrón y Cuenta Nueva en su edición 2025, con el fin de que las y los contribuyentes puedan ponerse al corriente en sus pagos vehiculares y de impuestos estatales, renovación de licencias de tránsito, de transporte y de gobernación. El Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez informó que la campaña tiene una duración de tres meses, siendo noviembre el mes con los descuentos más grandes, alcanzando en algunos rubros hasta el 95% de descuento, diciembre con descuentos hasta del 80% y enero con descuentos hasta del 70%. “Cada año hemos buscado mejorar este programa, hacerlo más accesible, más útil y más sensible a la realidad económica de las familias chihuahuenses. Porque sabemos que ponerse al corriente no debe ser una carga, sino una oportunidad para empezar de nuevo, con tranquilidad y con confianza” expresó. Destacó que este año fue creado una modalidad de convenio de pago para la expedición de la “constancia de no inconveniente” que es emitida por la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios, dirigida a los establecimientos cuyo giro es venta, suministro o consumo de bebidas alcohólicas. Queremos recordarle a la población que todos estos descuentos, ya se encuentran cargados en el sistema a partir de este miércoles 22 de octubre, por lo que invitamos a la población a que aproveche este descuento desde hoy. Los descuentos para este año son: descuentos en adeudos vehiculares hasta del 95% en noviembre, hasta del 80% de descuento en diciembre y hasta del 70% en enero. La expedición y canje de licencias de conducir tendrán descuentos hasta del 40% en noviembre, hasta del 30% en diciembre y hasta el del 30% en enero, además se ofrecerá hasta un 65% de descuento en noviembre, 55% en diciembre y 50% en enero en infracciones a la ley de vialidad y tránsito, así como infracciones a la ley de transporte. También se ofrecerán descuentos en examen toxicológico para choferes hasta del 65% en noviembre, 50% en diciembre y enero, también la campana incluye descuentos en recargos y multas de licencias de gobernación y parte actualizada del 80% en noviembre, 55% en diciembre y 50% en enero. Los descuentos en la actualización de datos de licencias de gobernación alcanzan el 40% en noviembre, 30% en diciembre y 30% en enero. Además, se puede descargar la referencia bancaria en la página de ipagos.chihuahua.gob.mx para pagar en tiendas de autoservicio y bancos. Todos los descuentos ya se encuentran cargados en el sistema a partir de este miércoles 22 de octubre en las recaudaciones de rentas, en la página de ipagos.chihuahua.gob.mx, en los kioscos de pagos digitales, en la página de Facebook.com/ShGobChih y a través del número oficial de whatsapp (614) 372-17-00. “Borrón y Cuenta Nueva” no es solo un programa de descuentos: es un mensaje de confianza, de responsabilidad compartida y de empatía. Porque sabemos que cuando al contribuyente le va bien, a Chihuahua le va mejor.