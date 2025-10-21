Bonilla encabeza preferencias para ser el candidato del PAN a la gubernatura

En los resultados de la encuesta realizada por RUBRUM, el alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, mantiene el liderazgo en preferencias para la candidatura al gobierno del estado con el 75.9%, pero también reveló que, sumando las preferencias por partido político en caso de existir una alianza entre Acción Nacional, el PRI y Movimiento Ciudadano, ganarían la elección.

Este martes 21 de octubre, RUBRUM publicó los resultados de su más reciente levantamiento, donde por preguntaron a los encuestados por que partido votarían si hoy fueran las elecciones.

El dato que resalta en este levantamiento, es el resultado de candidatos por partido, donde en Acción Nacional, no queda duda que los números están de lado del alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla que desde el mes de febrero el porcentaje de preferencias se mantiene entre el 78.3% hasta el 81.3%. Este mes la aceptación no varió, porque logró un 75.9%, siendo la aspirante más cercana Daniela Álvarez con apenas el 15.4% de las preferencias.

Por otro lado, el resultado posiciona a Morena con el 37.2% de las preferencias, sin embargo, si al PAN que obtuvo el 29.4%, se le suman el 8.8% del PRI y el 6.7% de Movimiento Ciudadano, que podría tener en caso de una gran alianza opositora, arrebatarían la gobernatura al partido guinda, al sumar entre los tres el 44.9% de la votación.

Otro de los escenarios pudiera ser que el PAN vaya en alianza con el PRI y si ocurrirá eso prácticamente se empata la elección con 38.2% contra 37.2% de Morena. Ocurre lo mismo si esta alianza es con Movimiento Ciudadano, porque quedaría 36.1% contra 37.2% del partido guinda.

A este porcentaje, todavía podrían sumarse otro tanto del 17.9% que aún no decide.