Bomberos Cuauhtémoc concluye cursos especializados en seguridad aérea y formación de mandos operativos

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del Heroico Cuerpo de Bomberos, informó la conclusión de los cursos “Seguridad en Operaciones con Aeronaves” y “Formación de Jefes de Turno”, ambos impartidos por personal de la Subdirección de Bomberos del Municipio de Chihuahua en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU).

El Comandante de Bomberos, René Martínez, dio a conocer que con esta capacitación se completó el adiestramiento del último grupo de elementos participantes, fortaleciendo las competencias técnicas, tácticas y de liderazgo dentro de la corporación, así como la capacidad de respuesta ante incidentes que involucren aeronaves o situaciones de emergencia de alta exigencia operativa.

La instrucción se desarrolló durante tres días, en los cuales las tres compañías de Bomberos Cuauhtémoc fueron trasladadas a la ciudad de Chihuahua para recibir formación teórica y práctica sobre protocolos de seguridad, operaciones aéreas, manejo de emergencias aeroportuarias, combate de incendios en aeronaves, mando intermedio, toma de decisiones y coordinación interinstitucional.

El comandante Martínez destacó que estas capacitaciones forman parte del programa permanente de profesionalización impulsado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, con el objetivo de mantener altos estándares de desempeño, disciplina y seguridad operativa.

Como resultado inmediato de esta preparación, pocas horas después de concluir el curso, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Unidad D.A.R.E. participó en una operación de apoyo para el manejo, traslado y abordaje de un paciente al helicóptero del Estado, aplicando los protocolos recién adquiridos en una maniobra que se realizó con total coordinación y seguridad.

El comandante Martínez agradeció el apoyo brindado por la Subdirección de Bomberos del Municipio de Chihuahua y el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) por compartir su experiencia y conocimientos, así como el respaldo del Gobierno Municipal de Cuauhtémoc que encabeza el alcalde Beto Pérez, por promover la capacitación continua y la profesionalización del personal operativo.

Con la conclusión de estos cursos, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Cuauhtémoc reafirma su compromiso con la mejora continua, la formación integral y la excelencia en el servicio público, en beneficio de la seguridad de todas y todos los cuauhtemenses.