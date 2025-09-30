Bienvenidas medidas de SENASICA vs el gusano barrenador, pero llamamos urgentemente a que cierren frontera sur: GPPRI

Ante lo anunciado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) respecto a que sancionarán a productores de ganado que no reporten casos de gusano barrenador, diputados del Grupo Parlamentario del PRI en Chihuahua señalaron que es un buena medida, sin embargo, también urgieron a que el Gobierno Federal cierre la frontera sur al ganado centro y sudamericano.

Así lo urgieron el diputado Luis Fernando Chacón y Arturo Medina, coordinador de los legisladores del Revolucionario Institucional.

“Todas las medidas que tengan que ver con los cuidados y mantenimiento del estatus sanitario en el estado de Chihuahua hay que resaltarlas, así como la iniciativa que tuvo aquí nuestro coordinador en donde se refuerza el cerco sanitario y a su vez se modifica el Código Penal para que también haya sanciones aquí también en el estado de Chihuahua para quienes falten a este estatus sanitario, entonces lo vemos bien, creo que es algo, una medida que es válida y más en este tipo de crisis”, apuntó Chacón Erives.

En lo referente a la apertura de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano, Arturo Medina dijo que “desgraciadamente se ve el panorama complicado por los casos últimos que han surgido del gusano barrenador, por fortuna nuestro estado es un estado limpio, es un estado sano, pero hacemos nuevamente el llamado enérgico al gobierno de la república para que cierre la frontera sur y evitar todos estos problemas”.