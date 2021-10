Basificación de policías será gradual; aún debemos pagar 1,100 mdp en nómina y aguinaldo: Maru

Noticias de Chihuahua.-

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, aseguró que los policías estatales, ministeriales y agentes del Ministerio Público que se encuentran como trabajadores eventuales, serán basificados de forma gradual.

Campo Galván indicó que este esquema de contratación forma parte del desorden que encontraron en en la administración pública estatal, pero garantizó que los 669 agentes estatales y los dos mil 055 trabajadores de la Fiscalía que se encuentran en esta situación tendrán certeza laboral.

No obstante, subrayó que no es un trabajo que no será de la noche a la mañana, sin embargo, su administración trabaja 24/7 para ordenar la casa y contar con un estado de fuerza confiable que combata el delito.

La mandatario manifestó que aún no se tiene presupuestado cuánto costará regularizar la situación laboral de los elementos, pero por ahora saben que tendrán que desembolsar mil 100 millones de pesos tan sólo para pagar la nómina actual, además de los aguinaldos.