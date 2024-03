Bajo impresionante operativo policial desalojan a abogada de domicilio en fraccionamiento Santa Clara

Este es el caso de la abogada Lilly Mediano, quien la mañana de este martes fue sorprendida por la orden judicial de desalojo, además de tener afuera de su vivienda un impresionante operativo policial.

El evento ocurrió sobre las calles Circuito Haciendas y Cafetaleras del fraccionamiento antes mencionado.



Lilly narró que esta casa la adquiró en 2012 el 5 de junio con un valor de $1,000,050.00 de los cuales pagó $935,000.00 en efectivo y el resto era a pagarlo a 15 años que en total pagó $1, 300,000.00. Luego se hizo la simulación de un juicio que empezó en el 2022, y asegura que no fue notificada. Le dijeron que había sido notificada vía edictos.

”El día de hoy llegan más de 21 patrullas… me dijeron que si la hacía de pedo me iban a llevar arrestada”.

También relató que ya le robaron tres camionetas, una de ellas que había pagado al contado y que dijeron que la había robado y dos más que tenía aseguradas por un caso de 12 trabajadores de Mercado Libre.

”Hace 15 días fui a gritarles a los de la Fiscalía a Erick Alejandro Rangel Ríos y a Arizpe, fui a gritarles que son unos rateros, la Fiscalía me amenazó, ahora con quitarme a mi hija por una investigación de tráfico de menores”.

Con voz angustiada la abogada recalcó que esto ya es muy personal y falta que ahora la asesinen también.

Finalmente aseguró que de pasarle algo, culpará al fiscal César Jáuregui, a Miriam Aguilar Mercado, Rafael Baudib, a Rangel y a Arizpe así como a todos los involucrados de este problema el cual dice lleva arrastrado 6 años.

”Soy una persona honesta todos los asuntos que he llevado los he llevado bien, ninguno con corrupción, e impedido desalojos y en mi casa hoy se violentan derechos del Niño, porque aquí en mi casa viven cuatro menores y pues mi trabajo ya también me lo habían quitado sin mis camionetas”.