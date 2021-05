Baja ocupación hospitalaria; Central tiene un 73% de saturación

Noticias de Chihuahua.-

La directora de Prevención y Control de Enfermedades, Leticia Ruiz González, informó que los porcentajes de ocupación hospitalaria en el estado han disminuido, pues ninguno de los 30 hospitales de la red IRAG supera el 80 por ciento de su capacidad.

El Hospital Central del Estado tiene la ocupación más alta con un 73 por ciento, seguido del Hospital General de Ciudad Juárez con un 60 por ciento y el Hospital Regional de Delicias con un 50 por ciento.

El centro de salud de Guachochi reporta una ocupación del 44 por ciento, el Hospital Lázaro Cárdenas del ISSSTE del 38 por ciento, el 23° Batallón de Infantería del 32 por ciento.

El Hospital Dr, Javier Ramírez Topete y el Hospital GZMF No. 16 de Cuauhtémoc alcanzan una ocupación del 22 por ciento, mientras que el Hospital General No. 6 del IMSS en Juárez y el General de Camargo tienen un 18 por ciento.

Un 16 por ciento registra el Hospital GZMF No. 11 de Delicias, un 15 por ciento el Hospital General de Chihuahua, un 11 por ciento el ISSSTE de Ciudad Juárez y un 10 por ciento los hospitales No. 22 de Nuevo Casas Grandes y No. 23 de Parral.