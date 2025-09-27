Aviso, cuídate por las lluvias fuertes pronosticadas este fin semana: Protección Civil Municipal

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que para hoy sábado se prevé un 24 por ciento de probabilidad de lluvias y para este domingo 93 por ciento, con posibilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones de intensidad similar a las registradas el día de ayer.



Ante estas condiciones, se hace un llamado preventivo a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:



Si no es necesario salir de casa, no lo haga.

No intentar cruzar arroyos, vados, cauces o calles con acumulación de agua.

Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

Mantener libres las coladeras de su vivienda para favorecer el desagüe.

Si conduce bajo la lluvia, disminuya la velocidad, encienda las luces y mantenga distancia de seguridad.

⁠Respetar cierres viales e indicaciones del personal de seguridad y emergencia.



El Gobierno Municipal en coordinación con corporaciones de seguridad, mantendrá recorridos de supervisión en puntos de riesgo para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.