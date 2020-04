Avanza proyecto de hospitales de Juárez: IMSS

Noticias de Chihuahua.-

La oficina de representación en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que con la firma del convenio de colaboración para establecer las acciones del Plan Maestro del “Antiguo Hipódromo y Galgódromo de Ciudad Juárez”, este 16 de abril entre autoridades de los tres órganos de gobierno, se consolida el proyecto para la habilitación de los inmuebles construidos en la pasada administración estatal, para albergar dos nuevas unidades hospitalarias, una Regional y otra de Oncología.

El titular del IMSS en la entidad, Arturo Bonilla y Calderón, destacó que lo anterior es producto de la suma de voluntades del Gobierno de la República, el Gobierno del Estado y el Municipio de Juárez, en beneficio de los habitantes de esta zona fronteriza.

Indicó que el Plan Maestro estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y será un instrumento de planeación urbana que considera diversas acciones, tanto sociales, de esparcimiento y salud, tendientes a elevar la calidad de vida de los chihuahuenses.

Indicó que el IMSS interviene en este proyecto en el ámbito de su competencia y de acuerdo con la normatividad aplicable, con un proyecto hospitalario que prevé la habilitación de los inmuebles mencionados para el funcionamiento de un Hospital General Regional (HGR) de 236 camas, y un Hospital de Oncología, que se sumarán a la infraestructura existente (el HGR No. 66, los Hospitales Generales de Zona -HGZ- No. 35 y No. 6, y 16 Unidades de Medicina Familiar –UMF-), que fortalecerán la atención médica para un millón 165 mil 986 derechohabientes de la región.

Este proyecto mejorará la calidad de los servicios dirigidos a pacientes con enfermedades crónico degenerativas y con diagnóstico de cáncer, y favorecerá el otorgamiento de tratamientos oportunos.

“Este proyecto es impulsado por nuestro Director General, maestro Zoé Robledo, en su intención de fortalecer una institución sólida, que siga siendo el instrumento básico de la seguridad social fomentando la salud de la población trabajadora y de sus familias”, concluyó.