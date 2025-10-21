Avanza Municipio con limpieza de los cuatro panteones municipales

–A la fecha han retirado hierba y desechos en 417 mil metros cuadrados

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja en la limpieza y atención de los cuatro panteones municipales, esto, previo a la celebración del Día de Muertos el próximo dos de noviembre, en donde se han atendido un estimado de 417 mil metros cuadrados.

Lo anterior, con el objetivo de que aquellos ciudadanos que acudan en el Día de Muertos a visitar a sus seres queridos, encuentren los cementerios municipales limpios y bien atendidos, de donde, al momento, se han retirado un estimado de 23.5 toneladas de maleza y basura.

Para ello, se destinaron tanto cuadrillas manuales como un minicargador y un dompe, mismos que realizaron el corte, pepena y papeleo en los cuatro panteones municipales.

Al momento se han finalizado las limpiezas de los panteones 2 y 3, mientras que el panteón 1 se encuentra a un 60% de avance, una vez culminado este último, se procederá a la atención del 4.

Es importante destacar que el Gobierno Municipal únicamente se encarga de la atención de 4 panteones municipales que son el 1 y 2 ubicados en la colonia San Jorge, 3 el norte de la ciudad y 4 al sur, conocido como Carrizalillo.