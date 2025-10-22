Avanza Municipio al 20% construcción de aula multidisciplinaria en CECYTECH 19

Fue uno de los proyectos del Presupuesto Participativo que contó con más de 6 mil 500 votos ciudadanos

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa que la construcción de un salón multidisciplinario en el CECYTECH 19, lleva 20 por ciento de avance, mismo que tiene una inversión superior a un millón de pesos gracias al Presupuesto Participativo.

El proyecto contempla los trabajos de construcción de un salón multidisciplinario, que contará con dos espacios para aulas y dos más para talleres, que contarán con todas las facilidades para el mejor desempeño de las y los estudiantes.

Gracias a la unión del gremio de ciclistas chihuahuenses y vecinos del sector, esta propuesta obtuvo más de 6 mil 500 votos en la reciente consulta del Presupuesto Participativo, y al concluir, la obra beneficiará a más de 400 personas de la comunidad estudiantil.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la mejora de espacios educativos de este tipo, fomentando la importancia de la participación ciudadana como elemento importante.