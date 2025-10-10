Avanza Ley Beatriz en el Congreso, iniciativa de Maru Campos para hacer justicia a mujeres y grupos vulnerables: Alfredo Chávez

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez Madrid, reconoció la Ley Beatriz impulsada por la gobernadora Maru Campos Galván, al considerar que representa una acción de profundo sentido humano que dignifica la justicia y fortalece el compromiso del Estado con las mujeres y los grupos en situación de vulnerabilidad. Subrayó que el proyecto recibió dictamen positivo por unanimidad en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, lo que refleja el consenso y la sensibilidad con la que fue abordado por las y los legisladores.

Chávez Madrid destacó que la iniciativa surge del acompañamiento de la gobernadora Maru Campos al Movimiento Estatal de Mujeres, al atender de manera directa las causas que éstas han defendido por años en materia de igualdad, acceso a la justicia y reinserción social. “La gobernadora no solo presentó una ley, sino que escuchó, dialogó y caminó junto a las mujeres que todos los días enfrentan las consecuencias de un sistema que a veces no las mira”, señaló el legislador.

El coordinador explicó que la Ley Beatriz toma su nombre del caso real de Beatriz, una mujer rarámuri condenada sin traductor ni defensa adecuada, símbolo de la deuda histórica con quienes fueron juzgadas sin equidad. Explicó que la nueva norma establece un Comité Técnico integrado por la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, que analizará cada solicitud de manera individual para garantizar decisiones transparentes y justas. “La Ley Beatriz no es perdón, es justicia con límites; es la posibilidad de corregir errores cuando la desigualdad o la marginación impidieron un juicio justo”, puntualizó Chávez Madrid.

Finalmente, el coordinador panista afirmó que esta iniciativa, respaldada por la gobernadora y acompañada por la sociedad civil organizada, es ejemplo de que en Chihuahua se puede gobernar con empatía y firmeza al mismo tiempo. “La Ley Beatriz devuelve esperanza y confianza en las instituciones, porque demuestra que la justicia puede ser fuerte sin dejar de ser humana”, concluyó.