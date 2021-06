Avanza en tiempo vacunación en el estado; se reanudará el lunes: Bertha Alcalde

Noticias de Chihuahua.-

La delegada de los Programas del Bienestar, Bertha Alcalde Luján, señaló que la vacunación en el estado de Chihuahua ha avanzado si inconvenientes y conforme a la programación establecida, por lo que se reanudará el lunes 7 de junio.

Alcalde Luján indicó que este domingo 6 de junio no habrá vacunación para que esto no intervenga con la jornada comicial. De hecho, en la mayoría de los 80 puntos de inmunización no habrá aplicación de dosis desde el sábado.

Sin embargo, durante la semanas se espera concluir con la vacunación de personas de 40 a 49 años en varios municipios, sobre todo de la zona serrana, así como terminar la inmunización de adultos a 50 a 59 años y las segundas dosis a adultos mayores.

La funcionario federal explicó que aún no hay fecha para la llegada de nuevas dosis para iniciar con la vacunación de personas de 40 a 49 años en la capital y en Ciudad Juárez pero espera que sea a la brevedad.