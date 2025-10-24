Avanza Chihuahua hacia un crecimiento sostenible y más humano: Joss Vega

Tras la presentación del Plan Estatal de Ordenamiento Territorial Metropolitano de Chihuahua por parte del Gobierno del Estado encabezado por la gobernadora, Maru Campos, la presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado, Joss Vega Vargas, celebró dicho esfuerzo que permitirá a la entidad avanzar hacia un mejor futuro teniendo un desarrollo sostenible, digno y más humano.

La integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional resultó la importancia de la escucha y colaboración con la sociedad y los diferentes sectores sociales y de profesionistas para lograr este proyecto que guiará la manera en la que se habrán de desarrollar las ciudades durante las siguientes dos décadas a fin de garantizar una mayor armonía, orden y seguridad.

“Como lo dijo nuestra gobernadora, la buena planeación es un acto de responsabilidad y de esperanza, por ello la dignidad humana debe ser el punto de partida y de llegada de todo proyecto”, subrayó Joss Vega comprometiéndose a hacer lo propio como encargada de la Comisión en mención dentro del Poder Legislativo.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a todos los actores involucrados para sumar esfuerzos y concretar este pacto que permitirá un crecimiento justo, digno y que sea incluyente con las realidades y necesidades de cada una de las comunidades.