Avanza cabalgata por la ciudad ante la mirada de miles de chihuahuenses

Las herraduras repicaron sobre el asfalto y el aire se impregnó con olor a cuero y polvo: la tradicional cabalgata avanzó este jueves por las principales vialidades de Chihuahua capital, marcando el arranque de la Expogan 2025.

Desde la Plaza del Ángel, frente a Palacio de Gobierno, partieron cientos de jinetes que, entre aplausos y cámaras, transformaron el Centro en un espectáculo de tradición y folclor. A lo largo de la Venustiano Carranza y después sobre la 20 de Noviembre, familias enteras se apostaron en las banquetas para saludar y fotografiar el paso de caballos, monturas bien cuidadas y atuendos charros que dieron vida a una verdadera pasarela ecuestre.

El contingente avanzó con rumbo a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), donde la feria abrirá sus puertas hasta el próximo 5 de octubre. El recorrido, sin embargo, no estuvo exento de complicaciones: el tránsito vehicular se volvió lento en las arterias más concurridas de la ciudad, especialmente en la Vialidad Chp, por lo que autoridades recomendaron a los automovilistas buscar rutas alternas.

Pero para los asistentes, la molestia vial quedó en segundo plano frente al espectáculo que ofrecieron los cabalgantes.

La jornada continuará esta noche con el protocolo inaugural, donde se prevé la asistencia de la gobernadora Maru Campos y representantes del sector ganadero. El cierre de la primera jornada correrá a cargo de la música de Luis Ángel “El Flaco”, quien abrirá la cartelera artística en el Centro de Espectáculos a partir de las 10:00 de la noche.

La Expogan arranca así con fuerza, entre aplausos y la inconfundible estampa de la cabalgata que año con año recuerda la raíz ranchera de Chihuahua.