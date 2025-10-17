Avala Pensiones Civiles iniciativa para sancionar a quienes no paguen cuotas

Heriberto Miranda Pérez, director de Pensiones Civiles del Estado (PCE) consideró que la iniciativa que se presentó en Congreso del Estado para sancionar a las y los servidores públicos que incumplan con el pago de las cuotas beneficiaría a la institución al tener mayor facultad de realizar el cobro a los organismos afiliados.

Explicó que están a la espera de que el diputado Óscar Avitia convoque a mesas de trabajo para valorar la viabilidad de la iniciativa, así como del procedimiento de cobro de cuotas.

Asimismo, recordó que ya existen denuncias en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el adeudo que algunos organismos presentan de administraciones anteriores.

Asimismo, recordó que ya es de conocimiento público que organismos como la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y algunas Juntas Municipales de Agua y Saneamiento mantienen deudas con Pensiones Civiles por no haber realizado los pagos en tiempo y forma.

Fue el pasado miércoles cuando se realizó una reunión entre las y los integrantes de la Comisión Especial para la Atención Inmediata de la Problemática en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, la cual es presidida por el diputado morenista Óscar Avitia, con el objeto de analizar y discutir dos iniciativas que tienen que ver con buscar imponer sanciones a los servidores públicos que incumplan con las cuotas y el incorporar a policías estatales a un sistema de retiro y jubilación.

Se trata del asunto 743. Iniciativa con carácter de decreto, con el propósito de adicionar el Capítulo Quinto a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, a fin de establecer sanciones para aquellas personas servidoras públicas, que incurran en la omisión de enterar las cuotas, aportaciones o cuotas sociales o descuentos, ante Pensiones Civiles del Estado.

Así como del Asunto 868. Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar diversas disposiciones a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, a fin de implementar un sistema de retiro, pensión y jubilación extraordinaria a los integrantes de los cuerpos de policías estatales.