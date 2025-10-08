Avala Cabildo contratación plurianual de crédito para gaza de incorporación en Periférico y Canal

Será con cargo al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 y 2027

Las y los regidores del H. Ayuntamiento, aprobaron durante sesión ordinaria de Cabildo, el procedimiento de contratación plurianual de manera anticipada con cargo al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 y 2027 relativo a la ejecución de la obra denominada Construcción de Gaza de Incorporación Boulevard Teófilo Borunda – Periférico de la Juventud.

La ejecución de la obra comprenderá el periodo de enero de 2026 a febrero de 2027, con un techo presupuestal de 395 millones 225 mil 805.91 pesos los cuales se pagarán conforme se devenguen los trabajos de la obra referida, de acuerdo a lo siguiente:

Año 2026: 354 millones 680 mil 939.85 pesos.

Año 2027: 40 millones 544 mil 866.06 pesos.

La deuda concluirá antes de finalizar la actual administración municipal

Lo anterior a fin de dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo y con ello beneficiar a la ciudadanía con esta obra que busca mejorar la movilidad del sector, ya que se ha convertido en uno de los principales puntos de congestión vehicular.

El flujo constante de transporte particular, público y de carga genera tiempos de traslado excesivos, riesgos de accidentes y emisiones contaminantes que afectan la calidad de vida de las familias chihuahuenses, de ahí la importancia de realizar dicha obra.