Hoy es 30 de Julio de 2024, Chihuahua, MX.

    • Autorizados más de 122.8 MDP para obra pública en la capital

    • julio 30, 2024
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    En total se trata de 122 millones 839 mil 15 pesos los autorizados por regidores locales a fin de dar cumplimiento con obras importantes para la ciudad.

    De acuerdo con el presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo local, Francisco Turati Muñoz, informó a EntreLíneas que la semana pasada se sesionó en comisiones, dejando aprobados estos montos para las siguientes obras:

    1 BIENESTAR PARA NUESTRA ESCUELA
    $1,614,358.68

    2 REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA SEC. FEDERAL 53, UBICADA EN NUEVO DELICIAS – EL SAUZ
    $2,098,817.68

    3 REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757, COL. GRANJAS CERRO GRANDE
    $475,624.39

    4 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA GUADALUPE URANGA DE VALVERDE UBICADA EN C. TAMBOREL 52 Y COL. ROSARIO
    $707,916.44

    5 REMODELACIÓN DE KIOSCO EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA $1,000,000.00

    6 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEPORTE UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO LUIS H. ÁLVAREZ SOBRE LA CALLE MONTE NARANJO, EN CHIHUAHUA, CHIH.
    $25,000,000.00

    7 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE “LUIS H. ALVAREZ”, TERCERA ETAPA, ÁREAS DEPORTIVAS
    $83,442,298.00

    8 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE
    $2,100,000.00

    9 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y VENEZUELA EN EL SAUZ
    $2,400,000.00

    10 RESTAURACIÓN DE EX – HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.
    $4,000,000.00

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