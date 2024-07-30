Autorizados más de 122.8 MDP para obra pública en la capital

En total se trata de 122 millones 839 mil 15 pesos los autorizados por regidores locales a fin de dar cumplimiento con obras importantes para la ciudad.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo local, Francisco Turati Muñoz, informó a EntreLíneas que la semana pasada se sesionó en comisiones, dejando aprobados estos montos para las siguientes obras:
1 BIENESTAR PARA NUESTRA ESCUELA
$1,614,358.68
2 REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA SEC. FEDERAL 53, UBICADA EN NUEVO DELICIAS – EL SAUZ
$2,098,817.68
3 REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757, COL. GRANJAS CERRO GRANDE
$475,624.39
4 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA GUADALUPE URANGA DE VALVERDE UBICADA EN C. TAMBOREL 52 Y COL. ROSARIO
$707,916.44
5 REMODELACIÓN DE KIOSCO EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA $1,000,000.00
6 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEPORTE UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO LUIS H. ÁLVAREZ SOBRE LA CALLE MONTE NARANJO, EN CHIHUAHUA, CHIH.
$25,000,000.00
7 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE “LUIS H. ALVAREZ”, TERCERA ETAPA, ÁREAS DEPORTIVAS
$83,442,298.00
8 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE
$2,100,000.00
9 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y VENEZUELA EN EL SAUZ
$2,400,000.00
10 RESTAURACIÓN DE EX – HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.
$4,000,000.00