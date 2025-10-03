Autoriza Comisión de Hacienda y Planeación proyección de recurso del IMPE para 2026

Con el fin de garantizar los servicios que ofrece el Instituto Municipal del Pensiones, la y los regidores de la Comisión de Hacienda y Planeación aprobaron la proyección de recursos para su ejercicio en el año 2026.

De acuerdo con el director de dicha instancia, Juan Antonio González Villaseñor, la solicitud se realizó en este tiempo con el objetivo de evitar que se detengan los servicios al terminar los contratos en el mes de diciembre.

El IMPE contempla un presupuesto aproximado de $535 millones de peso, dentro del cual contemplan las estimaciones de inflación que se proyectan a nivel nacional para el siguiente año.

Dentro de los comentarios de este asunto, el presidente de la comisión, Luis Abraham Villegas Escandón, externó su apoyo para con la dependencia y reconoció el trabajo de quienes la conforman.

La autorización para llevar a cabo los procesos de licitación de la dependencia fue aprobada por unanimidad por las y los regidores presentes en la sesión.

octubre 3, 2025 4:52 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua