Automóvil impacta a unidad del JuárezBus y se da a la fuga

La Operadora de Transporte (OTV) informó que la tarde de este lunes un automóvil particular chocó contra una unidad del sistema JuárezBus y posteriormente se dio a la fuga.

De acuerdo con el reporte, el percance ocurrió en el cruce de la avenida Independencia y el bulevar Zaragoza, cuando un vehículo Sentra de modelo antiguo y color blanco intentó rebasar a la unidad T-159. En la maniobra, el automóvil golpeó la defensa y la puerta lateral derecha del camión.

Tras el impacto, el conductor del Sentra huyó del lugar sin hacerse responsable.

La OTV señaló que interpondrá la denuncia correspondiente para que las autoridades realicen las investigaciones y se determine la responsabilidad del automovilista.