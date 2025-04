Aunque con la dirigencia estatal «hay una lucha de poder», América Aguilar reitera que seguirá como petista y no se irá a otro partido

Ante la disolución del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso del Estado, la diputada América Aguilar reiteró que ella seguirá como representante del Partido del Trabajo y no se irá a otro partido o a otra bancada.

«Los motivos es que no nos pudimos poner de acuerdo ella (Irlanda Márquez) y yo en el trabajo legislativo, ella no se sentía representada por mí, yo no me siento representada por ella, así que yo en lo personal tomé la decisión de que lo mejor era separarnos, mantenernos como compañeras de partido, pero caminar de manera paralela», declaró Aguilar Gil.

Respecto a si se iría a otro partido o Grupo Parlamentario, la diputada América Aguilar dijo que «entienden que si me invitan no hay posibilidad que me vaya a otro partido. He crecido en este partido, ahí están mis ideales, ahí está mi corazón».

Explicó que la relación con la dirigencia estatal está «bien. No nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas. Hay, como lo comenté anteriormente, un favoritismo de la dirigencia estatal muy marcada hacia la diputada Márquez. Desconozco el por qué, mi trabajo al frente del partido es evidente. Probablemente por egocentrismo, una lucha de poder, pero lo que sí quiero decirles es que mi relación con la dirigencia nacional del PT está en buenas relaciones. Con la dirigencia estatal, por cuestiones ajenas a mí sí ha habido un distanciamiento, incluso una persecución».