Aún puedes ser beneficiario del Programa de Materiales para Autoconstrucción 2021

Noticias de Chihuahua.-

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación invita a las personas que se encuentren en condiciones de carencia habitacional a que participen en el Programa Materiales para Autoconstrucción 2021, el cual, dio inicio con la recepción de documentos el pasado lunes primero de febrero y estará abierto hasta el 5 de marzo del año en curso.

Los solicitantes que acudan a la dependencia podrán adquirir paquetes de cuarto de cuatro paredes, cuarto de tres paredes, barda y baño.

REQUISITOS:

Todas las solicitudes para ingresar al programa deberán contener los siguientes documentos en original y copia:

1) Estudio socioeconómico.

2) Comprobante de propiedad y/o posesión (a nombre del solicitante), del inmueble donde se aplicara el material; pudiéndose proporcionar para tal fin alguno de los siguientes documentos:

• Escrituras del inmueble.

• Título de propiedad y/o posesión expedido por autoridad competente (CORETT, RAN, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Registro Público de la Propiedad, etc.)

• Acta de entrega-posesión del inmueble; emitida por instituciones dedicadas a brindar acceso de vivienda a los trabajadores (INFONAVIT, FOVISSSTE, COESVI, etc.).

• Documental que avale la existencia de algún crédito hipotecario.

• Carta de posesión (emitida por autoridades ejidales y/o seccionales).

• Comprobante de pago del impuesto predial (correspondiente al año fiscal en que se realiza la solicitud).

• Mandatos y/o instrumentos notariales, así como resoluciones judiciales; que faculten al solicitante para realizar el proceso.

3) Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses de antigüedad).

4) Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, cartilla militar o carta de identidad emitida por la autoridad competente).

5) Una fotografía actualizada del frente completo del inmueble y otra fotografía del área donde se aplicará el material.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:

• La Recepción de las solicitudes se realizará en el Departamento de Vivienda Digna, de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación con domicilio en calle Ojinaga No. 300, 1er. Piso, Colonia Centro.

• Ya que el trámite es personal, deberá presentarse el propietario o posesionario de la vivienda y/o terreno con la documentación correspondiente.

• La recepción de solicitudes será a partir del día 01 de febrero y hasta el 05 de marzo del 2021 y/o agotar el programa.

• El horario de recepción será de lunes a viernes de 9 a 15 horas, no incluyendo sábados, domingos ni días festivos.

• La publicación de los beneficiarios será el domingo 21 de marzo del 2021, a través de la página del Municipio. www.municipiodechihuahua.gob.mx

Una vez que las personas beneficiarias hayan sido seleccionadas, se les notificará mediante visita domiciliaria y/o llamada telefónica y/o correo electrónico, donde se les indicará, además, el monto total a pagar. Dicho monto será definido por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

En caso de que la o el beneficiario no acuda a realizar el pago en las fechas establecidas para tal efecto, tendrá cinco días hábiles (contados a partir de la última fecha establecida) para realizar el pago, de lo contrario, automáticamente quedará fuera del programa.

Las y los beneficiarios deberán realizar el pago en Tesorería Municipal de Chihuahua, únicamente en la cuenta que se establezca para tal efecto.

El Gobierno Municipal, otorgará el apoyo en material para autoconstrucción en el domicilio del beneficiario, de manera gratuita, correspondiente al paquete solicitado. En caso de que el beneficiario no se encuentre en su domicilio para recibir dicho material, éste tendrá que acudir a recogerlo por su cuenta y al domicilio que el Municipio le indique y en el plazo que le señale.

El número de beneficiarios está sujeto a disponibilidad presupuestal. Todo trámite será gratuito y se llevará a cabo ante el Departamento de Vivienda Digna, de la Subdirección de Desarrollo Social de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación. Por ningún motivo se recibirán solicitudes con documentación incompleta.

Si requiere más información puede marcar al 072 extensión 6563 o 6330, o en la página oficial de Facebook de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.