Atrabancado no se gobierna, dice dirigente del PRI Estatal por demolición de supuesto “picadero”

Noticias de Chihuahua.-

Ante los lamentables acontecimientos realizados por candidatos a la gubernatura y presidencia municipal representando al partido de Movimiento Ciudadano, en dónde quiso jalar reflectores mediáticos, utilizando una errónea estrategia, tumbando literalmente una propiedad habitacional en dónde actualmente vivía una familia que cuenta con niños de edad muy pequeña, con el pretexto de que en esa casa era un picadero o distribución de drogas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional César Alejandro Domínguez expresó que, no se puede pensar en gobernar atrabancado.

Domínguez dijo que, si los vecinos denunciaron que esa casa servía de picadero o distribución de drogas y les hicieron de conocimiento a dichos candidatos del Movimiento Ciudadano, lo correcto era acompañar a los vecinos y exigir a la autoridad correspondiente una puntual investigación, “No se puede pensar en gobernar atrabancado”, reiteró el priista

“Si ya se reclamó por parte de los colonos hace un tiempo ante la presencia del Ejercito acerca del caso, porqué el actuar por parte del candidato emecista a la gubernatura y presidencia municipal el actuar como si fueran unos gánsteres” reclamó Domínguez.

Añadió que, no se puede hacer justicia por propia mano, menos sin contar con la certeza de la comisión de un delito; porque entonces se está cometiendo un atropello a la sociedad.

Por último, recordó a que ellos, los que cometieron dicho atropello, solo son candidatos a un puesto popular y eso no los convierte en autoridad para llevar a cabo ese atroz que hicieron sin preocupar que hay niños de por medio de los cuales quedaron sin un techo en dónde vivir, o bien sin darle algún cause en dónde no fueran perjudicados estos pequeños, e invitó a los candidatos a manejarse con mesura, a no tratar de hacerse notar con formas que denotan sus ansias autoritarias.