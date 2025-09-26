Atiende SSPE a la comunidad juarense con la Unidad Móvil de Licencias en Expo Empléate 2025

Con el propósito de fortalecer la proximidad social y acercar servicios esenciales a la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó este miércoles y jueves con la Unidad Móvil de Licencias en la Expo Empléate 2025, realizada en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Durante los días del evento, estudiantes, maestros y administrativos aprovecharon la oportunidad de tramitar su licencia de conducir por primera vez, incluyendo el curso teórico, o renovar la existente, sin necesidad de salir del campus universitario.

Este esfuerzo permitió la emisión de 270 licencias, consolidando la utilidad de llevar los servicios directamente a donde la comunidad los necesita.

La coordinadora Estatal de Licencias, Itzel Castillo expresó su emoción de estar en espacios que impulsan el empleo y el desarrollo, acercando también los servicios que facilitan la vida diaria de las personas.

La presencia de la Unidad Móvil en la Expo Empléate 2025 refuerza el compromiso de la SSPE de trabajar de la mano con instituciones educativas y con la comunidad, ofreciendo soluciones prácticas que impactan positivamente en la vida cotidiana y fortalecen la cultura vial en la región fronteriza.