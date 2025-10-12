Atiende Municipio denuncia por quema de basura y tiradero clandestino al norte de la ciudad

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, atendió una denuncia ciudadana relacionada con la quema de basura y un tiradero clandestino ubicado al norte de la ciudad.

Derivado de esta situación, se activó un operativo en la zona en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), con el objetivo de realizar rondines preventivos que permitan identificar y sancionar a las personas responsables de prender fuego a los desechos.

Durante la intervención, se sorprendió además a un camión descargando escombro en el sitio. Por tal motivo, el propietario del vehículo fue sancionado con una multa equivalente a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Cabe mencionar que los lugares permitidos para la colocación de escombro son: terreno ubicado en la carretera Chihuahua-Aldama, en un predio urbano identificado como parcela 189, Z-1, P1/23 del Ejido Robinson y Relleno Sanitario Municipal, ubicado en calle Valle del Rosario s/n, colonia Valles de Chihuahua.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con el cuidado del medio ambiente y exhorta a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas que afectan la salud pública y el entorno urbano.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al 072. En caso de emergencia, pueden llamar directamente al 911, de Seguridad Pública Municipal.