Atiende Municipio canchas y unidades deportivas en beneficio de más de 15 mil usuarios

Con un impacto directo a 15 mil usuarios y deportistas, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, trabaja de manera permanente en el mantenimiento de las canchas y unidades deportivas.

Durante el pasado septiembre, se pintaron canchas de básquetbol, fútbol y bardas de futbol rápido, gradería, además se soldaron, repararon y remplazaron aros de canastas, y se brindó mantenimiento en campos de béisbol y softbol, para un mejor desarrollo de actividades.

Lo anterior en canchas y unidades deportivas del Corredor Vistas Cerro Grande, Chihuahua 2000, Riviera Real, Portales, Real Carolinas, Dr. Canseco, Deportivo División del Norte, Bahías Banderas, Carrizalillo en Valle Dorado, Sahuaros, Díaz Ordaz, Ocampo, El Charco, entre otras.

Además, se brinda atención permanente en los cuatro centros deportivos municipales: Norte, Sur, Tricentenario, Niño Espino; así como en el Polideportivo Luis H. Álvarez.

Estas intervenciones benefician a quienes acuden a estos espacios para mejorar su calidad de vida a través del deporte y la actividad física, donde el Gobierno Municipal de Chihuahua continúa con trabajos para ofrecer instalaciones que impulsen el desarrollo deportivo.