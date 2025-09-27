Atiende Gobierno Municipal reportes por lluvias y realiza recorridos preventivos

El Gobierno Municipal, mediante la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informa las atenciones realizadas por las lluvias de la tarde ayer 26 de septiembre:

Reportes atendidos:

Árbol caído: en fraccionamiento Los Minerales en calle Mineral La Milagrosa número 15533, el cual fue seccionado para liberar el paso. No resultaron personas lesionadas ni daños en domicilios.

Árbol recostado sobre el techo de una cochera: en fraccionamiento Las Lunas en calle Luna de Oro número 17313, también fue seccionado para eliminar riesgos.

Ingreso de agua a una vivienda por fallas en el sistema de drenaje: en la colonia Villa Juárez en calle Quinta número 907, se apoyó a una pareja de adultos mayores para desalojar el agua.

Por otro lado, personal operativo de Protección Civil realizó recorridos sin novedades relevantes en las colonias: Chihuahua 2000, Nuevo Triunfo, Minerales, Villas del Real, Porvenir, Cafetales, Privadas del Sur, Urbivillas, Punta Oriente, Puerta Savona, Cumbres del Sur, Jardines del Oriente, Vistas del Cerro Grande.

Adicionalmente, dos volantas de bomberos recorrieron sectores como Vialidad Los Nogales, Río Sacramento, arroyo Los Arcos y Circuito Universitario, así como fraccionamientos del sur de la ciudad, sin novedades importantes.

La Coordinación Municipal de Protección Civil reitera el llamado a no intentar cruzar arroyos, ríos o vialidades con acumulación de agua, atender las recomendaciones del personal de seguridad y comunicarse al 9-1-1 en caso de emergencia.