Atiende Gobierno del Estado a chihuahuenses afectados por las lluvias en las regiones norte y noroeste

Por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, desde el primer momento en que se tuvo registro de afectaciones por lluvias en las regiones norte y noroeste del estado, el Gobierno del Estado activó una estrategia integral y coordinada para atender a la población.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) tuvo presencia en la zona desde el inicio de las lluvias, previamente activó los protocolos de emergencia y emitió avisos preventivos, y levantó una evaluación de daños en viviendas. Además mantiene el monitoreo permanente de diques y canales.

En Ciudad Juárez se atendieron más de 30 eventos relacionados con inundaciones; en Casas Grandes (CG) y Nuevo Casas Grandes (NCG) se apoyó a la ciudadanía tras el desborde del río.

El secretario de Desarrollo Rural (SDR), Mauro Parada, instruyó la movilización de personal del área de Mecanización y de las residencias regionales, para realizar visitas de inspección y evaluación de daños en los puntos más afectados.

En coordinación con las autoridades municipales y la CEPC, se definieron las prioridades de atención para restablecer accesos, apoyar a la población y rehabilitar zonas agrícolas impactadas.

En CG se apoyó con maquinaria tipo bulldozer para la rehabilitación de caminos y limpieza; en NCG y Colonia Juárez se desplegó personal técnico para evaluar daños y elaborar los planes de recuperación.

En la comunidad de Mata Ortiz y en el sector San José se supervisaron los daños y se envió maquinaria adicional. También se brindó apoyo logístico y se envió una motoconformadora para reforzar las labores.

Autoridades y personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) apoyaron a las familias en Colonia Juárez, donde el secretario Jorge Chanez, en compañía del presidente municipal de CG, Roberto Lucero, recorrió las zonas afectadas para constatar los daños y supervisar al equipo operativo que atiende la contingencia.

Al lugar del siniestro se trasladaron 15 unidades de maquinaria pesada así como 27 trabajadores, entre operadores, ayudantes y técnicos que realizan labores de limpieza y desazolve.

Adicionalmente se entregaron apoyos emergentes a 350 familias afectadas por lluvias en CG y NCG, en un esquema implementado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, acompañado por autoridades municipales, efectuó un recorrido por los sitios dañados para dialogar con las familias y supervisar los trabajos de rehabilitación.

El funcionario precisó que los insumos repartidos consistieron en despensas, paquetes de limpieza e higiene, colchonetas y agua purificada, para atender las necesidades más apremiantes de las personas que perdieron gran parte de su patrimonio.

Loera destacó que desde el primer momento de las inundaciones, la gobernadora Maru Campos estableció comunicación directa con los ayuntamientos para coordinar la entrega de apoyos de manera inmediata, ante la situación de vulnerabilidad que enfrentaban las familias.