Atendió Municipio más de mil 900 baches durante la semana del 13 al 18 de octubre

–Se han atendido más 53 mil baches en lo que va del 2025

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente mil 979 baches en el periodo del 13 al 18 de octubre.

Durante esta semana, las cuadrillas de bacheo estuvieron en las calles de más de 15 colonias, así como en avenidas principales.

Cabe señalar que desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el viernes 18 de octubre, se han atendido 34 mil 927 baches y en lo que va del 2025 se han solucionado 53 mil 561 baches.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio.