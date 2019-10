Atendidas más de 2 mil denuncias en temas ecológicos: DDUE

Noticias de Chihuahua.-

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, dentro del programa de Guardián Ecológico han atendido en lo que va del año 2019 un total de 2 mil 394 denuncias de diversas temáticas con relación a la protección y cuidado del medio ambiente en la capital de Chihuahua, tales como agua, aire, ruido, suelo, flora, fauna y residuos.

Diana González López, subdirectora de Ecología señala que más del 50% de las denuncias han sido resueltas con éxito, logrando concientizar a los que incurren en el ilícito en estos temas tan importantes que cada vez toman mayor fuerza y que por lo mismo es importante ser conscientes que el poner una denuncia implica también cumplir con un proceso de gestión, para que el caso llegue a buen término.

Respecto al tema de aire se contabilizaron un total de 503 denuncias de las cuales 252 fueron resultas y 251 se encuentran en seguimiento por parte del personal, por su parte denuncias de suelo fueron 802 y se resolvieron 428 y quedan pendientes 374, en cuanto al agua se registraron 75 denuncias, 39 ya fueron solucionadas y 36 se encuentran en seguimiento.

En lo que compete a la flora y fauna suman un total de 914 denuncias, mismas que ya fueron atendidas y resueltas 477, mientras 437 se encuentran en seguimiento. De igual manera en los elementos de residuos u otros, se contabilizaron 100 casos, mismo que se resolvieron 56, quedando pendientes 44 de los mismos.

En síntesis, suman un total de 2 mil 394 denuncias, mil 252 atendidas y solucionadas y un total de mil 142 pendientes o en seguimiento por los guardianes ecológicos de dicha dirección municipal.

“Cabe mencionar que en muchos de los casos las denuncias se reciben y no se constatan, en otros tantos casos la denuncia se recibe y nunca asisten con nosotros para ser ratificadas, esto último es muy importante ya que si la denuncia no está ratificada no cumple el proceso de gestión que establece el reglamento”, finalizó González López.