Atenderá Municipio siete zonas con bacheo este miércoles 15 de octubre

  • Se han atendido más de 52 mil baches en lo que va del 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, llevará a cabo trabajo de bacheo este 15 de octubre, mediante el programa emergente, en calles de las colonias: Revolución, Dumas, Minerales, Centro, Pacífico, Cuarteles, así como en el boulevard Fuentes Mares.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8.00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el martes 14 de octubre, se han atendido 33 mil 766 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 52 mil 409 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.

octubre 15, 2025 7:50 am

