Atenderá Municipio siete zonas con bacheo este lunes 29 de septiembre

Se han atendido más de 47 mil baches en lo que va del 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, intervendrá con bacheo este 29 de septiembre, mediante el programa emergente, en las colonias Campestre, Arboleadas, Nombre de Dios, Los Girasoles, Las Galeras y Villas del Rey, así como en la avenida Tecnológico.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el viernes 26 de septiembre, se han atendido 29 mil 351 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 47 mil 994 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.