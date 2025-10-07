Atenderá Municipio con bacheo ocho zonas este martes 7 de octubre

Se han atendido más de 49 mil baches en lo que va del 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este 7 de octubre, mediante el programa emergente en calles de las colonias Los Olivos, Arroyos, Bahías, Lomas Universidad, así como en las avenidas Palestina, Pacheco, Zarco y en la Vialidad Los Nogales.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8.00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el lunes 6 de octubre, se han atendido 31 mil 339 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 49 mil 982 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.