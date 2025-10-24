Atenderá Municipio con bacheo nueve zonas este viernes 24 de octubre

Se han atendido 55 mil baches en lo que va del 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, bacheará este 24 de octubre, mediante el programa emergente, en calles de las colonias Castilla Reliz, Esperanza, Praderas, Viñedos California, Bahías, Tierra y Libertad, Magisterial, Lomas Universidad y en fraccionamiento Quinta Sebastián.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el miércoles 23 de octubre, se han atendido 36 mil 709 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 55 mil baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la 343 aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.