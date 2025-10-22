Atenderá Municipio con bacheo estas zonas hoy 22 de octubre

Se han atendido más de 54 mil baches en lo que va del 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, bacheará este 22 de octubre, mediante el programa emergente, en calles de las colonias Industrial, Saucito, Rinconada Los Nogales, Residencial La Cañada, Jardines del Santuario, Vialidad Los Nogales y 11 de Febrero.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el lunes 21 de octubre, se han atendido 35 mil 743 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 54 mil 377 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.