Asiste alcalde Marco Bonilla al “Jueves entre Vecinos” para atender directamente las necesidades de las colonias

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2025.- El alcalde Marco Bonilla encabezó nuevamente el “Jueves entre Vecinos”, donde junto a directores y directoras de todas las dependencias municipales atendió de manera directa las gestiones y necesidades de las y los ciudadanos de distintas colonias de la Capital.

“Es un gusto para mí estar con quienes nos ayudan todos los días a tener una ciudad bonita y limpia. Si Chihuahua luce bien, es gracias a sus vecinos organizados, porque una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia”, expresó el alcalde Bonilla ante decenas de comités vecinales reunidos.

El alcalde estuvo acompañado por su esposa Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal; la diputada local Carla Rivas, regidores y regidoras del Ayuntamiento, así como titulares de dependencias clave como Seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Humano, Servicios Públicos, Desarrollo Económico, Participación Ciudadana y el DIF Municipal, entre otros.

Bonilla pidió a los asistentes aprovechar la presencia de los funcionarios municipales para entregar sus peticiones. “Aquí están todos los directores, y no se van hasta que se atienda la última gestión. Así como decía Vicente Fernández, mientras ustedes no dejen de gestionar, ellos no dejan de trabajar”, afirmó entre aplausos.

El edil también aprovechó el encuentro para destacar las obras estratégicas que están transformando la movilidad y desarrollo de la capital, como el puente de la avenida Los Nogales e Industrias, cuya construcción ya inició, así como los próximos proyectos de la glorieta en Fuerza Aérea y Carretera Aldama y la gaza sobre el río Chuviscar, con una inversión 100 por ciento municipal de más de 800 millones de pesos.

Además, anunció que el próximo año el Gobierno Municipal arrancará la construcción de la Comandancia Oriente de la Policía Municipal, el Centro de Bienestar Animal y el Centro de Día del Adulto Mayor, proyectos que consolidan a Chihuahua como una ciudad incluyente, segura y con calidad de vida.

“Los chihuahuenses somos entrones, echados para adelante, no extendemos la mano para pedir, sino para ofrecer y trabajar juntos por el Chihuahua que queremos. Ustedes, los comités de vecinos, son los ojos y los brazos del municipio en cada colonia y gracias a ustedes estamos construyendo una ciudad cada día más fregona”, concluyó el alcalde Bonilla.