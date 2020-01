Así es el procedimiento que se aplica en hospitales estatales en coordinación con el Insabi

Noticias de Chihuahua.-

La Secretaría de Salud detalló el procedimiento de atención que se está aplicando en los hospitales del Estado, ahora en coordinación con Insabi:

1.- El paciente debe identificarse por medio de su CURP, credencial de elector con fotografía o acta de nacimiento.

2.- Tras la identificación se verifica la derechohabiencia o no a alguna institución de salud por parte del paciente (IMSS, Issste, etc.).

3.- Si tiene derechohabiencia se canaliza a su institución de salud.

4.- En caso de que el paciente no tenga derechohabiencia, es población objetivo del Insabi por tanto se le recibe y atiende sin costo.

5.- En caso de urgencia no se verifica derechohabiencia, se atiende. Tras su estabilización se verifica su estatus y se canaliza a su servicio correspondiente, previa autorización médica para su traslado.

6.- En los casos donde un ciudadano derechohabiente de otra institución, quiera atención en una unidad médica de Estado-Insabi, se le notifica la tarifa correspondiente por no ser población objetivo del Instituto.

La Secretaría de Salud informó que la verificación de derechohabiencia se realiza mediante búsqueda en la base de datos del Insabi, a la cual tiene acceso el personal del hospital y donde se encuentran los padrones de las diferentes instituciones de salud.

Grajeda señaló que nunca se ha dejado de atender a los derechohabientes federales y que se les sugerirá que vayan a sus unidades, pero si quieren ser atendidos en Servicios de Salud o Ichisal se les cobrará una cuota moderada, por ejemplo, la consulta a 150 pesos más los medicamentos.

“Si tienen Seguro Social, Issste, Pemex, Sedena o todos los servicios, se les da la consulta, se les atiende y si es urgencia, inmediatamente”, indicó.

Grajeda dijo que en el convenio con el Insabi en la modalidad de “Adherido”, los estados se comprometen a entregar instalaciones y empleados a la instancia federal.

Explicó que Chihuahua decidió firmar el convenio en su carácter de “No Adherido”, por lo cual recibirá los recursos federales y los administrará, para continuar con el esquema con el que se trabaja hasta ahora.