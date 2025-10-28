Así despidieron diputados a Luis Fernando Chacón

Este 28 de octubre, el Congreso del Estado de Chihuahua, llevó a cabo Sesión Solemne de Homenaje Póstumo en memoria del diputado Luis Fernando Chacón Erives, representante del distrito 13 con cabecera en Guerrero; distinguido legislador, servidor público y ser humano comprometido con el sector ganadero y el campo chihuahuense, siempre entregado a su comunidad. El acto solemne estuvo encabezado por representantes de los Tres Poderes del Estado.

En un acto de profundo respeto y reconocimiento, diputadas, diputados, familiares, amigos y servidores públicos se reunieron para honrar la vida y trayectoria de quien dedicó su vocación a la lucha por los bosques, su batalla por el campo, y la defensa por el agua y su tierra.

El presidente del Poder Legislativo y compañero de Grupo Parlamentario, diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez, expuso un resumen de la trayectoria del representante del distrito 13; a la par expresó: Luis Fernando fue un ser humano excepcional; quienes lo conocimos, sabemos que era alegre, generoso y siempre dispuesto a tender la mano. Tenía una manera única de escuchar, de acompañar y de hacer sentir bien a los demás. Amaba profundamente a su familia, a su hija, a quien llamaba su razón de ser y su mayor orgullo.

Hoy, como Presidente del Congreso, pero sobre todo como su amigo y compañero de partido, quiero decir que su ausencia se siente, que su risa, su consejo y su energía harán falta en los pasillos, en las sesiones y en las causas que compartimos. “Tu vuelo no termina aquí, solo despegaste antes”, culminó.

En su mensaje, la diputada Irlanda Márquez Nolasco, representante del PT, reconoció la labor del legislador, su dedicación y compromiso con su trabajo y con su gente, el amor por su tierra y el deseo de construir un mejor Chihuahua. “Fue un hombre cercano, comprometido con el campo, con las víctimas, con la salud y con el bienestar de quienes más lo necesitaban”, resaltó.

“Luis Fernando Chacón, fue un hombre que supo ganarse el respeto y el cariño de todas las fuerzas políticas por su amabilidad, su alegría y su enorme calidad humana”, mencionó el diputado Octavio Javier Borunda, representante del PVEM. Hablar de él es recordar su sonrisa, su trato afable, y claro, ese sombrero inconfundible que más allá del símbolo, representaba lo que él era: un hombre sencillo, congruente, de campo y de trabajo, cercano a la gente de su tierra, a la gente del Distrito 13, a la que representó con verdadero orgullo y compromiso; agregó.

En su intervención Francisco Sánchez coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, afirmó que la partida de este mundo de Luis Fernando Chacón Erives, deja a cada una de las personas que lo conocieron con tristeza, pero con el recuerdo del compañero de la sonrisa eterna y la mirada franca.

“Hoy estás más presente que nunca. En tus ideas, en tu ejemplo, en tus luchas. Quiero que sepas que no claudicaremos a la hora de defender tu pensamiento; hoy empieza tu legado, con la admiración y respeto de quienes te conocimos, no sólo un legislador sino como un ser humano extraordinario comprometido con lo que considerabas justo, honesto y bienaventurado”, concretó.

El diputado Cuauhtémoc Estrada coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, expresó: “A Luis Fernando lo conocí poco, pero con ello me bastó, una persona que reflejaba inmediatamente lo que él era, una persona de campo, de convicciones y sumamente servicial; nos dotó de cordialidad y armonía”.

Además de esto, narró un relato en el que habló sobre momentos que compartieron juntos durante las sesiones, reuniones de comisiones, durante su trabajo dentro del Congreso del Estado, mismo en el que resaltó que la pérdida del diputado Chacón Erives, es y siempre será algo irreparable que dejará una herida dentro de quienes integran la 68 Legislatura, a su familia y a sus amigos.

En su mensaje, el diputado Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, resaltó que en este Congreso quedará su recuerdo, ese sombrero que lo acompañaba y que portaba con orgullo; pero sobre todo, esa sonrisa que unía. En los momentos donde las cosas se tensaban, su carácter sencillo, pero su lucidez de mente, nos ofrecían siempre una solución. Porque Chacón siempre apostó por lo que nos unía, no por lo que nos separaba.

Su ausencia deja un vacío en este recinto, pero también nos deja una enseñanza: que el respeto, la amistad, y la disposición al acuerdo, deben ser los pilares de la vida pública. Así fue nuestro compañero: un hombre de una sola pieza.

Como buen chihuahuense, levantó la voz cuando tenía que hacerlo. Representó con orgullo las causas del campo chihuahuense. Conocía las necesidades de la tierra, y de quienes la trabajan.

Dentro de su mensaje, el diputado Arturo Medina Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, resaltó que el don más grande de Luis Fernando Chacón, fue mantener los pies en el piso y ocupar las manos propias en la necesidad del otro. “Luis Fernando marcó un antes y un después en la forma en que su región vive la política, con su sencillez, con la naturalidad de su liderazgo nato, sin rebuscar estrategias, sin sobrepensar el camino… solo así, con su liderazgo intrínseco”.

“Vamos a extrañar a ese hombre aguerrido en su lucha por los bosques, incansable en su batalla por el campo; ni qué decir del agua y su tierra… tus causas seguirán siendo también nuestras, no abandonaremos ni una sola de tus luchas”, concluyó.