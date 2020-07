Aseguran que Víctor Quintana no está vetado de Morena para contender por gubernatura

Noticias de Chihuahua.-

El activista y político cuauhtemense, Víctor Quintana Silveyra, afirmó que no pagará por aparecer en las encuestas que aparecen en los medios de comunicación, toda vez que su trayectoria es reconocida en cada lugar que visita cotidianamente.

“Para mí la encuesta cotidiana me la hace saber la gente en todas partes, cuando me responden en las redes sociales, cuando voy al súper, al médico, etc.”, destacó el académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien aspira a ser candidato a gobernador de Chihuahua por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Quintana Silveyra, quien en días pasados sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el líder nacional de su partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, el cuál le aseguró que en ningún momento será vetado para competir, indicó que incluso sin pagar, automáticamente ya empezó a salir en este tipo de sondeos.

Independientemente de esta situación, reiteró que la encuesta de la ciudadanía en las diversas regiones del estado que ha visitado y las que medios de comunicación realizan por medio de sus portales, en sus redes sociales o en sus estaciones de radio, esas en las que no se paga por aparecer regularmente aparece como puntero.

Agregó que se debe a que lo consideran un auténtico personaje de izquierda, como deberían serlo todos los simpatizantes y militantes de MORENA.

“La gente de fuera de MORENA no me ve como candidato de otro partido, me ve como de MORENA y eso a me halaga, porque siempre he sido una persona de izquierda y lo seguiré siendo”, sostuvo el Doctor en Sociología por la Universidad de la Sorbona, de Francia.

Manifestó que toda la gente que está en MORENA debería ser de izquierda, “no debería haber gente de derecha embosada”.

No obstante, dijo respetar a todos quienes tienen un interés legítimo en participar en la contienda electoral, por lo que de su parte no buscará lesionar a persona alguna, sin embargo no dejará de señalar hechos claros de quienes pudieran ser juzgados por actos de corrupción, para evitar que ese tipo de perfiles integren la boleta del 2021.