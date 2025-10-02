Aseguran dos bovinos que fueron robados en colonia Granjas Cerro Grande

La Unidad Especializada en Investigación de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, recuperó dos cabezas de ganado bovino reportadas como sustraídas en la ciudad de Chihuahua.

La víctima denunció que los animales fueron robados de la propiedad que tiene en la zona conocida como Las Norias, en la colonia Granjas Cerro Grande, el 05 de septiembre del año en curso.

Por medio de las indagatorias efectuadas por elementos de la Agencia

Estatal de Investigación se logró localizar a los bovinos robados, en las inmediaciones de la Ex hacienda de Mápula, a la altura del kilómetro 202 de la carretera Chihuahua-Delicias.

Los animales fueron asegurados y entregados a su dueño, en tanto que la Unidad mantiene la investigación para dar esclarecer los hechos y proceder en contra de quien o quienes resulten responsables.