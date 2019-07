Asegura Maru que no peleará con Madero por una candidatura

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta municipal, Maru Campos en tema político respondió que no peleará con el senador Gustavo Madero por una candidatura.

“Yo nunca me he peleado por una candidatura y menos lo voy hacer con el senador Gustavo Madero que tiene todo mi aprecio y mi respeto… no nos vamos a pelear pero pues, nos vamos a ir a echar unos vinos por ahí o tequilitas”, expresó.

Cabe recordar que el senador del PAN declaró en entrevista al canal 44 que no debe haber peleas entre panistas por las aspiraciones, el cual hizo alusión a la alcaldesa.

“Maru y yo lo hemos hablado, poco pero lo hemos hablado, todo mundo quiere que Gustavo y Maru no se peleen y Maru y Gustavo no se van a pelear”, según declaraciones del legislador.